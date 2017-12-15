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Общество

Минздрав поможет пострадавшим в ДТП в Самарской области кыргызстанцам

Министерство здравоохранения Кыргызстана поможет пострадавшим в ДТП в Самарской области соотечественникам. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, международный отдел МЗ КР переговорил с руководством Нефтегорской центральной районной больницы Самарской области, где в настоящее время находятся пострадавшие в ДТП граждане Кыргызстана.

Минздрав подготовил письмо на имя руководителя Нефтегорской больницы в рамках соглашения между министерствами здравоохранения КР и РФ, подписанного 27 июля 2000 года в Москве.

В Самарской области 7 декабря около 5.00 на 82-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП, в котором погиб кыргызстанец. Жаныл Кусаинова с переломами ног и бедра и четырехлетний Алихан Кубанычбеков в коме и с разрывом кишечника находятся в больнице Нефтегорска.
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