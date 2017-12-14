В Бишкеке проходит международная книжно-полиграфическая выставка

Сегодня в Национальной библиотеке Кыргызстана имени А.Осмонова состоялось открытие Второй международной Бишкекской книжно-полиграфической выставки-ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

Выставку открыла заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова: «Выставка-ярмарка — это во многом знаковое мероприятие, которое свидетельствует, что в Кыргызской Республике уделяется пристальное внимание отрасли книгоиздания, книгораспространения и литературы».

На церемонии выступили народный поэт Омор Султанов, директор детского издательства «Кууталам» Бегайым Джапарова, директор белорусского издательства «Народная асвета» Виктория Калистратова, руководитель Ассоциации издателей и книгораспространителей Кыргызстана Олег Бондаренко.

На выставке-ярмарке работают около 20 стендов с книжной и печатной продукцией ведущих издательств Кыргызстана, Белоруссии, Российской Федерации и Ирана.

Книжная выставка-ярмарка будет работать 14-15 декабря.