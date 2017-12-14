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Общество

Уроженца Кыргызстана осудили в России на 5 лет колонии за вербовку в Сирию

Уроженца Кыргызстана осудили в России на 5 лет колонии за вербовку боевиков в Сирию. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Родившийся в Кыргызстане Обид Абдураинов оказался на скамье подсудимых после того, как 15 апреля, спустя 12 дней после взрыва в петербургском метро, сотрудники ФСБ задержали его по подозрению в вербовке террористов.

Прокуратура просила шесть лет колонии общего режима без штрафов. Но адвокат Обида Абдураинова считает, что шесть лет тюрьмы — слишком большой срок для человека, который во всем признался и раскаялся в содеянном. Защита попросила суд снизить вербовщику наказание на три-пять лет.

Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима, месяцы, проведенные под арестом, зачли в этот срок.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля. По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. В теракте погибли 16 человек, в том числе и террорист. Около 50 человек пострадали.
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