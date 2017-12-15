Афиша на выходные: 16-17 декабря

Театры

16 декабря. Опера «Аида»

В постановке примет участие солист оперы Государственного академического Большого театра России, лауреат международного конкурса, заслуженный артист России Павел Черных (баритон).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

17 декабря. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайле Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

17 декабря. «Щелкунчик»

Либретто по мотивам сказки Гофмана. Постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014 году.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

18 декабря. Экспериментальный спектакль «Когда угнетенные говорят»

Что такое угнетение в 1920-1930 годах и что такое угнетение сегодня? Связаны ли они, каким образом, и что делать дальше? В пьесу включены подлинные документы из архива Александра Владычука — революционного активиста 1920-х годов, организатора одной из первых школ искусства в Центральной Азии.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича» (вход по пригласительным), 18.00.

Концерты

16 декабря. Отчетный концерт танцевальной студии Bstyle

Учащиеся представят свои лучшие танцевальные номера.

НЦДЮ «Сейтек», 14.00.

16 декабря. Вечер авторской песни

Перед гостями выступят «поющие поэты» Мурат Мусабаев, Андрей Соколов, Виталий Мальцев, Азамат Джаманкулов и другие.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Выставки, ярмарки

12-17 декабря. Ярмарка одежды

На ярмарке «Зима-2017» можно будет приобрести вещи по ценам производителя.

Дворец спорта имени Кожомкула, 10.00-16.00.

15-17 декабря. Новогодняя мастерская

Вас ждут творческие новогодние мастер-классы, выставка-ярмарка изделий ручной работы, фотозоны, мастер-шоу от Гильдии кукольников Кыргызстана. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 10.00-18.00.

16 декабря. Благотворительная новогодняя ярмарка подарков

Новогодняя ярмарка — отличная возможность купить авторские изделия профессиональных художников, дизайнеров, мастерских, уникальные сувениры, новогодние игрушки, открытки и картины, сладости. Вырученные деньги будут направлены в Первый детский хоспис в Бишкеке.

Asanbay-Центр, 10.00-17.00.

16 декабря. Ярмарка «Өнөрлүү айымдар KG»

На халал-ярмарке будут представлены женская одежда в национальном стиле, аксессуары, платки, книги, журналы, духи, сладости и многое другое.

Центр развития Hissa, 11.00-16.00.

16-30 декабря. Арт-базар

Арт-базар — место, где можно приобрести авторские креативные подарки, сделанные художниками Бишкека.

Кафе Chicken Star, 12.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

16 декабря. Вечер мантра-йоги

Вечер мантра-йоги — отличная возможность пригласить друзей, родственников для знакомства с медитацией, трансцендентными звуками и просто для получения новых эмоций.

Кафе «Экодемия», 19.00.

16 декабря. Групповые занятия по аджилити и защитной службе

Аджилити — спорт по преодолению различных препятствий собакой, направляемой проводником, на скорость и точность. Защитная служба — это спортивное воспитание, которое направлено на развитие беспрекословного подчинения хозяину в опасных ситуациях.

КЦ «Ротвейлер и Ко», 10.00 и 17.00.

16 декабря. Мастер-класс «Создай символ нового года»

Мастер-класс для начинающих по созданию игрушки из шерсти методом сухого валяния. В стоимость входят все необходимые материалы. Запись по телефонам: 0550202013, 0709751317.

Адрес: 8-й микрорайон, 46/2, 15.00.

16 декабря. Семинар-практикум по грудному вскармливанию «Успешное начало»

Многие женщины во время беременности все свое внимание сосредотачивают на подготовке к родам. К грудному вскармливанию готовятся вскользь. Из-за чего сразу после родов им бывает сложно сориентироваться в ситуации, как следствие возникает масса проблем. Регистрация по телефону 0702308030.

Школа осознанного родительства «Мамавиль», 12.00.

17 декабря. Тренинг по самозащите по технике крав-мага

Здесь вы получите реальные навыки самозащиты. Используются удары в пах, горло, глаза и прочие уязвимые точки нападающего. Еженедельные тренинги для тех, кто не может найти время для занятий в будни. Пол, возраст и уровень вашей подготовки значения не имеют. Регистрация и справки по телефону 0700975417.

Для детей

16 декабря. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

16 декабря. Детский кулинарный мастер-класс «Новогодний пряник»

Дети сами разрисуют большие новогодние пряники, которые можно будет забрать домой, повесить на елку.

Кондитерская «Белый кролик», 12.00.

16 декабря. Детский кулинарный мастер-класс

Кулинарный мастер класс, на котором детки научатся готовить вкусные и интересные блюда, пройдет в уютной обстановке, с играми и с изучением английского языка. Регистрация по телефону 0556572725.

Адрес: 8-й микрорайон, 12/1, 12.00-18.00.

17 декабря. Мастер-класс «Открытку Деду Морозу»

Детей ждет мастер-класс по кардмейкингу. Они сделают по пять открыток для Деда Мороза.

Feel Good Center, 15.00.

17 декабря. Интерактивная сказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это интерактивная сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои будут не только сами учить кыргызский язык, но и помогут в этом детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.