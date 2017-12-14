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Общество

Оптимист и реалист. Сапар Исаков и экс-глава ДПС полемизируют о реформе в ГАИ

Надо поднимать зарплату сотрудникам ГАИ, сообщил сегодня на совещании по вопросам безопасности на дорогах премьер-министр Сапар Исаков.

«Вы поймите: реформа начинаете с ГАИ. Потому что люди чаще всего сталкиваются с ними. Если появится культура на дорогах, вежливость, то и общество начнет само меняться», — сказал глава кабмина.

Экс-глава ДПС Талант Исаев отметил, что пока не будет 100-процентного финансирования, то никаких реформ вообще не будет. По его словам, в бюджете 2018 года средств на приобретение средств связей нет, капстроительства нет. «А это значит, что никакой профилактики, а только зарабатывание денег», — считает он.

Талант Исаев также отметил, что ГРС должна отменить спецномера. «На дороге все должны быть равны. Но мы опять же делим — МВД, МЧС, правительство и так далее», — сказал он.
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