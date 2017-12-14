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Общество

К сотрудникам ГУОБДД можно обращаться за оказанием первой медицинской помощи

При поддержке Национального общества Красного Полумесяца подразделения ГУОБДД прошли курсы теоретических и практических занятий по оказанию первой медицинской помощи. Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР Канат Джумагазиев.

«Теперь участники дорожного движения в экстренных случаях могут обращаться к сотрудникам ГУОБДД для получения первой помощи, что позволит снизить смертность на дорогах», — сказал он.

«Ведется профилактическая и воспитательно-пропагандистская деятельность по укреплению дисциплины участников дорожного движения, предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий. В настоящее время решается вопрос о размещении 50 баннеров предупредительного характера о безопасности дорожного движения на крупных автотрассах», — добавил Канат Джумагазиев.

Он отметил, что сейчас решается вопрос установки GPS-навигаторов на служебных машинах, что позволит наладить контроль за работой мобильных экипажей строго в соответствии с маршрутом.
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