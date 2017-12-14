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Общество

Для слепых детей издали книги отечественных авторов на кыргызском языке

В Кыргызстане для слепых и слабовидящих детей изданы с рельефно-точечным шрифтом Брайля произведения отечественных авторов на кыргызском языке. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам МСУ и МО.

По ее данным, перечень выпущенных книг включает в себя литературу для детей дошкольного возраста, младших классов специализированных школ-интернатов, а также книги для детей средних и старших классов, первокурсников.

Как сообщается, отсутствие художественной литературы с использованием шрифта Брайля отрицательно сказывается на грамотности молодежи с ОВЗ. Они допускают ошибки при составлении текстов на кыргызском языке.
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