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Общество

Тендер на принудительную эвакуацию в Бишкеке объявят по упрощенному варианту

Тендер на принудительную эвакуацию машин по Бишкеку и Чуйской области объявят по упрощенному варианту. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУОБДД.

Предыдущий конкурс не состоялся из-за отсутствия участников. Они должны были иметь в наличии собственные 20 эвакуаторов не старше 2012 года выпуска, оснащенные видеорегистраторами, а также автобазу для эвакуаторов с охраняемой территорией, фото- и видеонаблюдением, где должны быть специализированный нарколог, механик и диспетчер.

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«В ближайшие дни проанализируем все условия конкурса и объявим тендер заново по упрощенному варианту, как позволяет закон», — отметили в управлении.

Принудительная эвакуация машин, нарушающих правила дорожного движения, будет стоить 1,5 тысячи сомов.

Планировалось, что автомобили нарушителей начнут принудительно эвакуировать еще с 29 апреля 2017 года. Однако внедрение эвакуаторов затянулось.
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