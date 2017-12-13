Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжение:
— о денежной компенсации за наем жилья военнослужащим Вооруженных сил КР;
— об утверждении протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами КР и РУз;
— Канат Керимкулов назначен зампредседателя Госфиннадзора; Подробнее
— Кыргызстан принял решение о передаче Узбекистану во временное пользование земель в Иссык-Кульской области. Подробнее
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны законы о ратификации соглашений с правительством Узбекистана. Подробнее
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