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Общество

Официальный визит Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан. Фоторепортаж

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Узбекистан. Это его первая официальная поездка в должности главы государства. Сооронбая Жээнбекова встретил премьер-министр РУз Абдулла Арипов. Далее они отправились на площадь Мустакиллик и возложили цветы к монументу Независимости и гуманизма. Кроме того, Сооронбай Жээнбеков посетил мемориальный комплекс имени Ислама Каримова. Там он возложил цветы к памятнику первому президенту Узбекистана.

Далее в рамках официального визита Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в резиденции «Куксарой».
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