Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 14 декабря температура опустится до −10...-3 градусов. В первой половине дня солнечно, после обеда — малооблачно. День уменьшился до 9 часов 4 минут: восход Солнца в 8.24, заход в 17.28.
Хорошая новость
Отключение воды
С 9.00 до 20.00 в Бишкеке не будет питьевой воды в районе, ограниченном улицами Достоевского, Фрунзе, Лермонтова и проспекта Чуй. В том числе:
— в ОАО «Кыргызэнергострой»;
— в ТД «Народный» по улице Лермонтова;
— на участке АО «Бишкектеплосеть» по улице Лермонтова.
Памятные даты
Отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек
14 декабря 1918 года во время Беловодского мятежа вооруженные отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек (гарнизон — 350 красноармейцев) и предприняли несколько безуспешных попыток захватить город. Им удалось занять только западную часть Пишпека.
Второй раз создана Джалал-Абадская область
Случилось это в 1990 году. Область упразднили в 1959-м в рамках программы укрупнения территориальных единиц и упрощения управления в СССР.
Восстановлена из-за быстрого роста населения. Насчитывала восемь районов и пять городов областного подчинения.
Джалал-Абадская область — энергетический центр страны, где расположены основные ГЭС.
Нарынская область выделена как отдельная
В том же 1990-м вновь выделена как отдельная Нарынская область Кыргызстана. Ее в 1988 году ввели в состав Иссык-Кульской области в рамках программы укрупнения территориального деления Киргизской ССР.
Сегодня это самая большая область в республике — с самым суровым климатом и высокими горами. При этом в ней высокая рождаемость и низкая смертность. А еще отсюда меньше всего уезжает кыргызстанцев в поисках лучшей жизни. Только посмотрите, насколько она самобытна и красива.
Куда сходить
Культура
— В 18.00 в Государственном национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».
События разворачиваются в театре. Во время репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и обращаются к актерам с просьбой прервать репетицию, разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.
— В караоке-баре «Талисман» пройдет чемпионат по караоке.
Талантливые люди разных возрастов и профессий проявят себя в любимом занятии — пении в караоке, а лучшие из них получат денежные призы.
И, конечно, традиционные для четверга кинопремьеры.
— Сегодня в кинотеатрах покажут фантастический фильм «Звездные войны: Последние джедаи».
— Любителям драм стоит сходить на фильм «Виктория и Абдул».
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— В Украине пройдут международные соревнования WWFC 9 по смешанным единоборствам.
В программе 14 поединков с участием бойцов-профессионалов из 12 стран. В их числе три кыргызстанца. В весе 70 кг Абдисалам уулу Кубаныч бьется с Михаилом Одинцовым (Беларусь). В категории 77 кг Алтынбек Мамашев дерется с Михаилом Котруцэ (Молдова). В этой же категории Актилек Жумабек уулу встречается с Максимом Ванелстрате (Франция).
— В России стартует третий этап кубка мира по мас-рестлингу.
Это заключительный этап состязаний. На предыдущем кыргызстанцы завоевали шесть медалей.
— В Бишкеке начинается кубок Кыргызстана по вольной борьбе.
Участвуют лучшие бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
— 9.00, отель «Золотой Дракон» — круглый стол «Статус внедрения Национальной электронной системы слежения за туберкулезом «ES/TB-KG» в Кыргызской Республике»;
— 10.00, жилмассив «Тендик» (восточнее школы № 78) — открытие детского образовательного центра;
— 10.00, АКИpress — пресс-конференция «Семья Высоцких: беззаконие Свердловского районного суда Бишкека»;
— 10.00, Бишкекское городское управление по содействию занятости — ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
— 11.00, АКИpress — пресс-конференция — «Как работают адвокаты в Кыргызстане: защищают, помогают или вредят»;
— 11.00, Дом правительства — заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;
— 14.00, «Кабар» — пресс-конференция «ГРС по вопросу «Samara.kg»;
— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «О фактах злоупотреблений, коррупции в лесных хозяйствах Гасагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства в Джалал-Абадской области»;
— 14.00, Sputnik Кыргызстан — видеомост «Помощь чернобыльцам — о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС».
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