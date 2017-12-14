Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 14 декабря температура опустится до −10...-3 градусов. В первой половине дня солнечно, после обеда — малооблачно. День уменьшился до 9 часов 4 минут: восход Солнца в 8.24, заход в 17.28.

Хорошая новость

Отключение воды

С 9.00 до 20.00 в Бишкеке не будет питьевой воды в районе, ограниченном улицами Достоевского, Фрунзе, Лермонтова и проспекта Чуй. В том числе:

— в ОАО «Кыргызэнергострой»;

— в ТД «Народный» по улице Лермонтова;

— на участке АО «Бишкектеплосеть» по улице Лермонтова.

Памятные даты

Отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек

14 декабря 1918 года во время Беловодского мятежа вооруженные отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек (гарнизон — 350 красноармейцев) и предприняли несколько безуспешных попыток захватить город. Им удалось занять только западную часть Пишпека.

Второй раз создана Джалал-Абадская область

Читайте по теме Джалал-Абадская область. От чего у туристов захватывает дух

Случилось это в 1990 году. Область упразднили в 1959-м в рамках программы укрупнения территориальных единиц и упрощения управления в СССР.

Восстановлена из-за быстрого роста населения. Насчитывала восемь районов и пять городов областного подчинения.

Джалал-Абадская область — энергетический центр страны, где расположены основные ГЭС.

Нарынская область выделена как отдельная

Читайте по теме Нарынская область. От чего у туристов захватывает дух

В том же 1990-м вновь выделена как отдельная Нарынская область Кыргызстана. Ее в 1988 году ввели в состав Иссык-Кульской области в рамках программы укрупнения территориального деления Киргизской ССР.

Сегодня это самая большая область в республике — с самым суровым климатом и высокими горами. При этом в ней высокая рождаемость и низкая смертность. А еще отсюда меньше всего уезжает кыргызстанцев в поисках лучшей жизни. Только посмотрите, насколько она самобытна и красива.

Куда сходить

Культура

— В 18.00 в Государственном национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».

События разворачиваются в театре. Во время репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и обращаются к актерам с просьбой прервать репетицию, разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

— В караоке-баре «Талисман» пройдет чемпионат по караоке.

Талантливые люди разных возрастов и профессий проявят себя в любимом занятии — пении в караоке, а лучшие из них получат денежные призы.

И, конечно, традиционные для четверга кинопремьеры.

— Сегодня в кинотеатрах покажут фантастический фильм «Звездные войны: Последние джедаи».

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?

— Любителям драм стоит сходить на фильм «Виктория и Абдул».

Взойдя на престол в возрасте 18 лет, Виктория стала королевой Великобритании и Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного при дворе человека. Основано на реальных событиях.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Украине пройдут международные соревнования WWFC 9 по смешанным единоборствам.

В программе 14 поединков с участием бойцов-профессионалов из 12 стран. В их числе три кыргызстанца. В весе 70 кг Абдисалам уулу Кубаныч бьется с Михаилом Одинцовым (Беларусь). В категории 77 кг Алтынбек Мамашев дерется с Михаилом Котруцэ (Молдова). В этой же категории Актилек Жумабек уулу встречается с Максимом Ванелстрате (Франция).

— В России стартует третий этап кубка мира по мас-рестлингу.

Это заключительный этап состязаний. На предыдущем кыргызстанцы завоевали шесть медалей.

— В Бишкеке начинается кубок Кыргызстана по вольной борьбе.

Участвуют лучшие бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, отель «Золотой Дракон» — круглый стол «Статус внедрения Национальной электронной системы слежения за туберкулезом «ES/TB-KG» в Кыргызской Республике»;

— 10.00, жилмассив «Тендик» (восточнее школы № 78) — открытие детского образовательного центра;

— 10.00, АКИpress — пресс-конференция «Семья Высоцких: беззаконие Свердловского районного суда Бишкека»;

— 10.00, Бишкекское городское управление по содействию занятости — ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция — «Как работают адвокаты в Кыргызстане: защищают, помогают или вредят»;

— 11.00, Дом правительства — заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;

— 14.00, «Кабар» — пресс-конференция «ГРС по вопросу «Samara.kg»;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «О фактах злоупотреблений, коррупции в лесных хозяйствах Гасагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства в Джалал-Абадской области»;

— 14.00, Sputnik Кыргызстан — видеомост «Помощь чернобыльцам — о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС».

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