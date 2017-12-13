Египетскую певицу Шиму приговорили к двум годам тюрьмы за видео с бананом

Суд в Египте приговорил к двум годам тюремного заключения певицу, которая снялась в видеоклипе в нижнем белье, поедая с двусмысленным видом банан. Об этом сообщило ВВС.

25-летнюю Шаймаа Ахмед, известную под артистическим именем Шима, арестовали в ноябре после того, как скандальный видеоклип вызвал бурю возмущения в консервативных кругах страны.

Вчера суд признал ее виновной в побуждении к развратным действиям и публикации непристойного видеоклипа.

К такому же двухлетнему сроку тюремного заключения заочно приговорен и режиссер видеоклипа.

Перед арестом Шима принесла извинения съемочной группе клипа песни I Have Issues за съемки, которые носили, по ее словам, «недостойный характер».

«Я не могла представить себе, что дело примет такой оборот и что я подвергнусь таким массированным атакам со всех сторон», — написала она тогда в Facebook.