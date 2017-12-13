Приговор обвиняемым в смерти сотрудника КГМА чекистам вынесут в ближайшее время

В Октябрьском суде Бишкека продолжается судебный процесс по делу сотрудников АКС ГКНБ, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть руководителя аппарата Медакадемии Абдикерима Гапарова.

Подсудимые Чынгыз Айманбаев и Алмаз Мусаев в последнем слове заявили, что не согласны с обвинением Военной прокуратуры. «Просим принять решение по закону. С обвинением Военной прокуратуры не согласны», — заявили они.

Председательствующая на процессе судья Кымбат Архарова удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

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Напомним, трем подсудимым сотрудникам ГКНБ прокурор просил год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Старший следователь следственного управления ГКНБ Замирбек Суваналиев обвиняется в злоупотреблении должностным положением (статья 304 УК КР). А оперуполномоченные АКС ГКНБ Алмаз Мусаев и Чынгыз Айманбаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 (халатность).

Ранее в Антикоррупционную службу ГКНБ обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА Абдикерима Гапарова, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за предоставление в аренду площади под размещение павильона на территории вуза.

25 февраля 2016 года сотрудники АКС ГКНБ задержали Гапарова в его служебном кабинете при получении взятки. После у подозреваемого резко ухудшилось самочувствие. Врачам спасти его не удалось. Родственники погибшего заявили, что силовики превысили служебные полномочия.