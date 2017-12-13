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Общество

«Песня кочевников»: захватывающее видео о Кыргызстане

Компания DPS Skis Cinematic выпустила серию короткометражных фильмов совместно с Outdoor Research. Один из роликов под названием «Song For The Nomad» («Песня кочевников») снят в Кыргызстане. Видео размещено на портале Vimeo.

«Столица Кыргызстана Бишкек представляет собой смешение изображения и звука на современный лад. В концертном зале в центре города звуки одинокого фортепиано уносят вдаль из этого хаоса в неподвластные времени божественные горы вдали. В атмосферу всадников и шаманов, и юные души возрождаются к жизни в самом сердце природы. Сказка двух миров, вместе они исполняют песню кочевника — реквием об ушедшем времени», — описали видео авторы.
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