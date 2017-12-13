Загадочная смерть на Иссык-Куле. Уголовное дело не возбуждено

В Иссык-Кульской области 19 октября 2017 года между селами Бирлик и Талды-Суу Тюпского района в густых зарослях камыша подросток, пасущий овец, обнаружил труп мужчины.

Похоронили без родственников

Паренек сообщил о находке в милицию. Правоохранители отправили тело в морг и занялись установлением личности. Родственников искали в селе Талды-Суу, потому что заросший камышом пустырь относится к его территории. Спустя четыре дня милиционеры, не найдя семью погибшего, похоронили его.

Затем участковый с фотографией трупа отправился в село Бирлик. Первый же человек, которому он показал фото, узнал на ней односельчанина Эркинбека Албанова, 1977 года рождения. Таких высоких парней крепкого телосложения в селе было немного. Кроме того, у Эркинбека была особая примета, о которой знали почти все односельчане, — на одной руке не было мизинца.

На следующий же день родственники перезахоронили его в селе Бирлик и, как полагается, провели все похоронные процедуры.

В поисках истины

Примерно через неделю после похорон родная сестра Эркинбека Венера Албанова написала заявление в РОВД Тюпского района. Заявление принял следователь Азис Воворов, но возбуждать уголовное дело не стал. Сказал, что нужно месяц ждать результатов экспертизы.

Однако прошло уже более месяца, а заключения экспертов все нет. И родным кажется, что дело так и не возбудят.

Потеряв всякую надежду узнать правду, Венера Албанова обратилась в редакцию. Женщина твердо уверена, что ее брат был убит.

Она рассказала, что жизнь у него складывалась непросто. Всего в семье шестеро сестер и два брата. Он был младшим в семье.

Эркинбек развелся три года назад. Имеет двоих детей.

Жил с больной неходячей матерью и ухаживал за ней. Иногда сестры забирали мать, чтобы дать брату отдохнуть и поработать. Постоянной работы у него не было — перебивался случайными заработками то на стройке, то у кого-нибудь по хозяйству.

В сентябре самочувствие матери ухудшилось. Сестра Венера, живущая в Бишкеке, забрала ее и положила в больницу. В это время Эркинбек устроился настилать кровлю на дом в этом же селе.

«21 сентября он вышел проводить до асфальтированной трассы, где ездит общественный транспорт, приезжавшую из Аксуйского района сестру. Но до трассы они не дошли, по дороге встретилась попутная машина, на которую он посадил сестру. С тех пор никто из родных его не видел», — рассказывает Венера Албанова.

Мужчину нашли мертвым 19 октября, спустя 28 дней. Родственники начали свое расследование.

Оказалось, что последний раз его видели в тот день, когда он провожал сестру.

Продавщица магазина рассказала, что приходил просить водку в долг, но она ему не дала.

А вечером он уже в нетрезвом состоянии появился в доме, куда устроился настилать крышу. Правда, работать не пришлось, потому что хозяева встречали гостей. Там Эркинбека покормили... А вот что было дальше, остается загадкой.

Гоп-компания

Односельчане рассказали, что в последнее время его часто видели в компании Калыгула и Кубатбека — жителей того же села. Ходят слухи, что один из них однажды ударил ножом своего родного брата, а другой — деверя.

«Мне показалось странным, что через два-три дня после того, как пропал Эркинбек, Калыгул спрашивал о нем соседей. А еще через некоторое время пошел к моему старшему брату и сказал, что дети видели, как Эркинбека сбила машина, и будто бы его увезли в сторону Талды-Суу. Конкретно указал на подростка по имени Дастан, который якобы ему это и рассказал. Однако мальчик все отрицает, утверждает, что ничего подобного не говорил. Когда я снова пошла к Калыгулу, он предположил, что Дастану рассказывать запретили родители. А после того, как я написала заявление в милицию, мужчина вообще стал отказываться от своих слов. Мол, не говорил ничего. Разве это не странно?» — недоумевает Венера.

Никто его и не искал

— Вы спохватились, что брата нет, когда Калыгул рассказал, что его якобы сбила машина? — спрашиваю Венеру.

— Нет. Мы вообще не спохватывались. Старшему брату соседи сказали, что, возможно, он уехал с сестрой, потому что последний раз видели, как они вдвоем направлялись к асфальтированной трассе с сумками. Когда Калыгул рассказал брату, что Эркинбека сбила машина, брат ответил: «Быть такого не может. Он в Ак-Суу уехал с сестрой».

Сестре показалось странным и то, что Эркинбека нашли мертвым в футболке приятеля Кубатбека. Сам Кубатбек ей сказал, что дал товарищу свою чистую футболку, когда тот вышел из душа.

Странным ей кажется и поведение следователя. По ее словам, сначала следователь сказал, что материалы были отправлены на экспертизу в Бишкек. Позже оказалось, они были направлены в город Каракол.

А когда тело перезахоронили, племянник заметил засохшую на затылке кровь. Следователь объяснил, что это якобы жидкость выходила из организма.

Но может ли следователь самостоятельно давать заключение? Он ведь не эксперт.

Нет экспертизы — нет дела?

Мы обратились в МВД с вопросами: почему не возбуждено дело по факту и для чего ждать заключения экспертизы?

Следователь через пресс-службу на наш вопрос ответил своим вопросом: «Как я могу без заключения экспертизы возбуждать дело?»

Странно, не правда ли?

Однако будем ждать результатов экспертизы, хотя сестра покойного уверена: следов насильственной смерти не обнаружат. По ее словам, следователь уже заявил об этом, да и версию о том, что Эркинбека сбила машина, он тоже опроверг, сказав, что на теле нет переломов. Тогда что?