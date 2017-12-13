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Общество

Антирекорд. Самое большое число изнасилований зафиксировано в Ноокатском районе

Самое большое число фактов изнасилования несовершеннолетних зафиксировано в Ноокатском районе Ошской области. Об этом сегодня на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции заявила генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева.

Глава надзорного ведомства отметила, что такие результаты получены на основе анализа.

Генеральный прокурор обратилась к присутствующему на совещании министру внутренних дел Улану Исраилову с просьбой привлечь все силы милиции, чтобы ситуацию искоренить.

Силовики признали, что им пока непонятно, почему такой рост фактов изнасилования отмечен в отдельно взятом районе.
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