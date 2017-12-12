13 декабря: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

0.00-5.00 — жилмассив «Кок-Джар», «Полицейский городок».

В Чуйской области:

0.00-5.00 — село Кок-Джар (улицы Кыял, Майрам, городская сеть), жилмассив «Торт-Куль» (улицы Карагул Акмат, Мадиева, Конур-Ата, Эгинбаева, Матыева, Бишкек, Нурмамбетова, Акматбекова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргак).

В Ошской области:

9.00-17.00 — село Жаны-Турмуш.

В Баткенской области: