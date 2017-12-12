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Общество

В Бишкеке открылся кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»

В Бишкеке состоялось открытие VII Международного кинофестиваля «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов», приуроченного ко дню рождения Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в дирекции кинофорума.

В кинотеатре «Манас» участники и гости кинофестиваля прошли по красной дорожке. Перед ними выступил основатель кинофестиваля Садык Шер-Нияз. Он сообщил, что кинофестиваль седьмой год подряд собирает кинематографистов со всего СНГ, Балтии и Грузии в день рождения величайшего кыргызского писателя.

Фото Бекзата Туратбек уулу. Открытие кинофестиваля

Председатель жюри — российский киновед Сергей Землянухин — пожелал организаторам успешного проведения и процветания кинофестивалю «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов».

Грузинский кинорежиссер, сценарист и композитор, лауреат премии «Ника» Нана Джанелидзе отметила важность этого кинофестиваля в развитии и укреплении межкультурных связей, а также большую роль короткометражных фильмов в творческом пути кинематографистов.

Напомним, что кинофестиваль продлится до 15 декабря. Вход свободный.
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