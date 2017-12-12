ГПС Кыргызстана поможет переправить тело погибшего курсанта на родину

Государственная пограничная служба Кыргызстана окажет содействие в переправке тела умершего курсанта Курганского пограничного института на родину. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГПС.

По ее данным, поскольку ЧП произошло на территории другого государства (Курганский пограничный институт находится в ведении ФСБ России. - Прим. ИА «24.kg»), расследованием займутся компетентные органы РФ. В ГПС КР отметили, что следователи уже выясняют причину суицида 21-летнего учащегося.

В свою очередь, в МИД КР ИА «24.kg» пояснили, что также послали запрос, но по факту разбирается ГПС, поскольку это курсант пограничного института.