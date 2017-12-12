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Общество

В Кыргызстане ищут родственников бойца ВОВ, чьи останки нашли в России

В Кыргызстане ищут родственников бойца Великой Отечественной войны, останки которого найдены в Можайском районе Москвы поисковиками отряда «Тризна». Об этом сообщили в поисковом движении Кыргызстана «Наша Победа-Биздин Жениш».

По их данным, вместе с останками обнаружен воинский медальон. По нему удалось установить личность бойца. Это Шаяхмед Джопаров, 1909 года рождения, красноармеец, уроженец Токмака, призван в 1941 году в городе Фрунзе.

Жена Бибинор Нигматулина проживала по адресу: Фрунзе, улица Береговая, д. 59, кв. 10.

Согласно ОБД Мемориал, Шаяхмед Джопаров пропал без вести в 1942 году.

Если вам знакомы эти фамилии, позвоните по телефону 0555923603.
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