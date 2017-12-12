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Общество

ООН: с начала конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек

Согласно докладу, более 10,3 тысячи человек погибли в Донбассе с начала военного конфликта. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН, сообщило «РИА Новости».

По данным ООН, еще почти 25 тысяч граждан получили ранения.

«В общей сложности с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 35 тысяч 81 жертву в связи с конфликтом в Украине, включая военнослужащих Украины, гражданских лиц и членов вооруженных групп»,— уточняется в документе.

Как сообщила ранее специальная Мониторинговая миссия ОБСЕ, жертвами конфликта в Донбассе за 2017 год стали более 400 мирных граждан.
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