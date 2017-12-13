Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Люди, которые меняли мир

Фото из Интернета. Герой Советского Союза Иван Гришин

13 декабря 2006 года в возрасте 88 лет в Бишкек скончался Герой Советского Союза, майор Cоветской армии Иван Гришин.

Участвовал в битве за Кавказ, освобождении Польши, боях в Германии. К апрелю 1945 года Иван Гришин командовал пулеметной ротой 112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина.

23 апреля 1945 года Гришин одним из первых переправился через Шпрее в предместье Берлина и вместе со своей ротой захватил плацдарм на западном берегу реки, что способствовало успешной переправе остальных советских подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Иван Гришин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

У кого намечаются тои

День рождения сегодня празднует молодой и амбициозный депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев. Ему 31, родился Акаев в Алайском районе Ошской области в селе Кабылан-Кол.

Фото из Интернета. Жанар Акаев

С 2008 года он работал в кыргызской службе радио «Азаттык». В 2011 году стал обладателем премии «Золотое перо Евразии». В 2014-м удостоился премии «Курч калем» от общественного фонда имени Мелиса Эшимканова. С февраля по август 2015-го работал пресс-секретарем президента Кыргызстана, а с октября того же года по списку СДПК избран депутатом Жогорку Кенеша.

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Жанар Акаев известен своей непримиримой позицией по многим вопросам, чем откровенно не нравится своим коллегам и чиновникам разной руки.

Например, молодой депутат во всеуслышание заявил, что на грантовое обучение в Венгрии попали дети чиновников, правительства, депутатов и сотрудников Минобразования. Вопрос, конечно, вызвал общественный резонанс, и в результате разгоревшегося скандала дети статс-секретаря Минобразования и науки Кыргызстана Калысбека Шадыканова и заведующего сектором политики предупреждения коррупции ведомства Марата Усупбекова отказались от учебы в Венгрии, уступив место.

Не раз припоминали Жанару Акаеву и его работу журналистом. Репортажем о себе оскорбился подследственный брат экс-депутата Жогорку Кенеша от СДПК Ыргал Кадыралиевой Канжар Кадыралиев и потребовал возбудить уголовное дело в отношении Акаева. Молодой депутат не стушевался и заявил, что за свой репортаж не стыдится.

Судя по всему, не угодил Жанар Акаев и фракции, от которой прошел в Жогорку Кенеш. Социал-демократы вознамерились от него избавиться, правда забыли, что он никогда не был членом их партии, а значит лишить его партбилета невозможно. После недолгих обсуждений Акаева из рядов фракции все же выкинули, однако депутатом он остался. В СДПК так и не объяснили, чем плох молодой депутат, сказав только, что его позиция идет вразрез с их линией.

С уверенностью отдаем Жанару Акаеву звание «непримиримый политик».

Поздравить его можно в Facebook. Кстати, депутат очень любит читать, в чем признался ИА «24.kg». Какие книги он предпочитает, можно посмотреть в нашем «Топ-5».

49-летие сегодня празднует еще один депутат — Алмазбек Эргешов. Он родился 13 декабря 1968 года в городе Фрунзе. Прошел в Жогорку Кенеш от фракции «Кыргызстан».

Фото из Интернета. Алмазбек Эргешов

Из последнего, что запомнилось об этом избраннике народа, стоит, пожалуй, отметить его вопрос председателю Соцфонда Тенизбеку Абжапарову: каким образом можно снизить расходы государства на пенсии.

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Он беспокоится, что в связи с ростом числа пенсионеров нагрузка ляжет на государство. И это притом, что средняя зарплата депутата в 9,6 раза превышает пенсию, а уж о затратах на аппарат и прочие депутатские нужды мы и вовсе промолчим.

Любит Эргешов и заграничные поездки. Но лучше бы он не попадал в поле зрения СМИ...

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К примеру, в Страсбурге беглый бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов принял его за агента спецслужб Казахстана. И было бы смешно, но! Депутаты Абдумажит Юсуров и Алмазбек Эргешов опоздали на дискуссию о развитии Интерпола, и, не дождавшись конца заседания, ушли. Вот такая продуктивная работа.

Ну, и вишенка на торте: Эргешова возмущает, что билет до города Ош стоит 4,5 тысячи сомов. Он считает, что такая цена за 35-минутный полет неправильна.

Что ж, поздравим «өзүнчө эле самого бережливого» депутата с днем рождения.

Кстати, вы можете присоединиться к поздравлениям на его официальной странице в Facebook.

Куда сходить

Культура

— В 14.00 в Кыргызско-Турецком университете «Манас» пройдет мастер-класс Дмитрия Геллера (Россия) по мультипликации.

Здесь вам покажут мультипликационные фильмы режиссера Дмитрия Геллера. После автор подробно расскажет о своих работах и поделится опытом.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова дадут моноспектакль «Почему не остаются следы».

Героиня спектакля погружает зрителя в атмосферу диалога со своей душой. Возникающие в фантазиях художницы символы и персонажи разных времен помогают ей приблизиться к истине в поисках ответа на сакральный вопрос.

— В 18.30 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет «Щелкунчик».

В работе над новогодним балетом участвовали более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания трехмерного светового шоу был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

— В 19.00 в Dodo Pizza состоится традиционная для среды игра «Мафия».

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Малайзии продолжается кубок вызова Азии по хоккею с шайбой.

Участвуют сборные Индии, Кыргызстана, Малайзии, ОАЭ и Филиппин. Возрастная категория хоккеистов — до 20 лет.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, бизнес-центр Victory — презентация «М-Вектор» результатов восьмой волны ежегодного исследования медиарынка Кыргызстана;

— 10.30, Национальная библиотека — презентация сборников об известных мусульманских богословах;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Госзакупка лекарственных средств: не можешь сам — передай другому»;

— 11.00, «Кабар» — пресс-конференция «II Бишкекская международная книжно-полиграфическая выставка-ярмарка»;

— 11.00, отель «Плаза» — круглый стол «Кыргызстан после президентских выборов: экономические перспективы, обеспечение безопасности и внешнеполитические приоритеты»;

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.