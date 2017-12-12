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Общество

Дело по факту наезда на ребенка в отношении и.о. мэра Таш-Кумыра не возбудили

Уголовное дело в отношении и.о. мэра Таш-Кумыра Омурбека Бабатаева по факту наезда на 9-летнего ребенка не возбудили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, чиновник действительно сбил ребенка. Инцидент произошел в конце ноября. До этого времени проводились экспертизы. В УПМ региона не нашли оснований для привлечения и.о. градоначальника к уголовной ответственности.

Омурбек Бабатаев, отметили в правоохранительных органах, не сбивал мальчика. Школьник сам ударился ногой о заднее колесо машины и в результате получил трещину кости на ноге. Ему наложили гипс. Ученик находится дома. Все расходы на лечение и.о. мэра оплатил. В момент ДТП он был трезв. 
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