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Общество

Книгу американского эксперта по Евразии на госязыке презентовали в Бишкеке

Фото аппарата правительства КР

Премьер-министр Сапар Исаков принял участие в презентации книги «Жоготулган агартуу: Борбордук Азиянын Алтын доору Араб басып алууларынан Темирланга чейин» американского эксперта по России и Евразии Стивена Фредерика Старра. Книга переведена на кыргызский язык. Об этом сообщил аппарат правительства КР.

По его данным, Сапар Исаков выразил благодарность за проделанную работу редактору и одному из переводчиков книги на кыргызский язык — профессору, заведующему отделом образования, культуры и спорта аппарата правительства Алмазу Бейшеналиеву.

Как отметил автор книги Фредерик Старр, в течение описанных в книге столетий Центральная Азия была центром мира. Тогда в ней были сконцентрированы торговля, производство, интеллект, и это понимают сейчас все, не только эксперты и историки.

«Сегодня я присутствовал на конференции, где говорилось о программе «Таза коом», в связи с чем хочу отметить, что в данной программе все основано на принципах, которые имеют алгоритм прошлого», — сказал автор книги.

Премьер-министр подчеркнул, что на страницах книги описаны жизни многих великих деятелей— Хорезми, Фараби, Бируни, Ибн Сины, Фирдоуси, Омара Хайяма, Кашкари, Баласагына, Улугбека, Навои, оказавших большое воздействие на развитие человечества.

Как сообщается, в книге «Утраченное просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана», переведенной на кыргызский язык, рассказана история взлета и кризиса наиболее яркой интеллектуальной и культурной традиции в исламском мире. Автор доказывает, что «мусульманский ренессанс» — расцвет философии, точных наук и поэзии в IX–XII веках — был тысячами нитей связан именно с территориями, которые сейчас называются Центральной Азией.
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