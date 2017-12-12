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Общество

Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»

Фото Влада Ушакова. Одна из самых «фотогеничных» долин Кыргызстана — Сары-Джаз

В Кыргызстане великолепная природа, много необычных мест и прекрасные люди. Об этом можно рассказывать бесконечно. Но зачастую одна фотография или видео говорит гораздо больше, чем десятки слов.

Признайтесь, наверняка у вас скопились архивы фотографий или небольших видео, и вам хочется поделиться своими самыми интересными снимками и роликами не только с родными и близкими? Мы решили собирать такие мгновения жизни и рассказывать о Кыргызстане и его людях вместе с нашими читателями.

Фотографии и ролики, которыми вы хотите поделиться, можно присылать на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите автора фотографии и видео и место, где они сделаны. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите об этом.

Мы будем еженедельно публиковать подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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