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Общество

Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg

Фото Мамасалы Ташматова. Река Нарын

В Кыргызстане великолепная природа, много необычных мест и прекрасные люди. Об этом можно рассказывать бесконечно. Но фотография или видео говорят гораздо больше, чем десятки слов.

Признайтесь, наверняка у вас скопились архивы фотографий или небольших видео и вам хочется поделиться самыми интересными снимками и роликами не только с родными и близкими? Мы решили собирать такие мгновения жизни и рассказывать о Кыргызстане и его людях вместе с читателями.

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Фотографии и ролики, которыми вы хотите поделиться, можно присылать на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите автора фотографии и видео и место, где их сделали. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите об этом.

Подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей мы публикуем по воскресеньям на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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