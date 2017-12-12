Россия оставит в Сирии около трети нынешней войсковой группировки

Российская группировка в Сирии в соответствии с приказом президента Владимира Путина сократится на две трети. Вывод войск может занять до месяца, сообщили источники РБК в МИД и Министерстве обороны РФ.

По словам собеседника РБК, в Минобороны с количеством выводимой техники и личного состава «пока определяются», но планируется вывести именно две трети контингента и техники.

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Утром 11 декабря президент Владимир Путин лично посетил российскую военную базу «Хмеймим» и приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Он отметил, что задача, которая стояла перед российскими военными, «в целом решена, решена блестяще».

По словам командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина, Сирию покинут 23 российских самолета и два вертолета Ка-52. Кроме того, в Россию вернутся три отряда — специального назначения, военной полиции и Центра разминирования, а также военно-полевой госпиталь.

Источник «Коммерсанта» считает, что в Сирии оставят одну самолетную эскадрилью и всю технику ПВО, необходимую для прикрытия баз в Хмеймиме и Тартусе.

По оценке первого заместителя председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, на вывод личного состава и военной техники потребуется около месяца. Российские военнослужащие начали отправляться домой уже 11 декабря, отчитался министр обороны Сергей Шойгу.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. В ходе кампании, по официальным данным, погиб 41 российский военнослужащий. Reuters со ссылкой на документ Консульства России сообщал, что за первые девять месяцев 2017-го в Сирии умер 131 россиянин. Консульство не ведет учет погибших военнослужащих, но включает в список погибших частных военных специалистов.