Госкомпания начнет выпускать ипотечные ценные бумаги

До конца 2017 года ОАО «Государственная ипотечная компания» планирует выпустить ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), сообщили в пресс-службе ГИК.

«Выпуск ИЦБ является одним из эффективных инструментов развития жилищного сектора Кыргызстана. Во всем мире именно ИЦБ повлияли на снижение стоимости ипотечных кредитов и обеспечили доступ к приобретению доступного жилья. Их преимущество — в обеспеченности реальным залогом — недвижимостью, что делает их малорисковыми и привлекательными для инвесторов», — говорится в сообщении.

На первоначальном этапе ОАО «ГИК» планирует выпустить ИЦБ на сумму 200 миллионов сомов с купонной ставкой 5-7 процентов годовых сроком на 24 месяца с покрытием ипотечных закладных на сумму не ниже 120 процентов от суммы эмиссии.

Потенциальными инвесторами-покупателями ипотечных ценных бумаг могут стать такие институты, как Социальный фонд, Агентство по защите депозитов, Государственная страховая организация и коммерческие банки.

Кроме того, ГИК может привлекать как местных, так и иностранных инвесторов.

В компании отмечают, что одной из основных проблем, препятствующих решению жилищного вопроса в Кыргызстане, является недостаточность финансирования. Поэтому реализуется программа «Доступное жилье 2015-2020». За 2 года программы ГИК рефинансировала более 2,3 тысячи кредитов, выданных коммерческими банками-партнерами на покупку или строительство жилья на общую сумму 2,6 миллиарда сомов.

При этом ожидающих получить ипотечные кредиты — более 4 тысяч, которым необходимо изыскать финансирование на общую сумму около 6,7 миллиарда сомов.