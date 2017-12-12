В МИД выясняют, как журналист «Франс Пресс» нарушил визовый режим

В МИД ИА «24.kg» сообщили, что журналист «Франс Пресс» Крис Риклтон не имеет аккредитации в Кыргызстане как сотрудник международного информационного агентства.

По данным ведомства, гражданин Великобритании Крис Риклтон в качестве журналиста в МИД КР не аккредитован, а заявка представительства агентства «Франс Пресс» в Центральной Азии о его аккредитации находится на рассмотрении.

Что касается нарушений визового режима Криса Риклтона, в МИД выясняют. Запрос направлен в соответствующие органы.

Супруга журналиста — гражданка КР. Крис Риклтон последние семь лет проживал и работал в Кыргызстане.

Он прилетел в Бишкек 9 декабря транзитом из Коломбо через Дубай. Однако в международном аэропорту «Манас» журналиста задержали и не впустили в страну.