Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии откроются кинотеатры

Власти Саудовской Аравии заявили, что снимают 35-летний запрет на работу кинотеатров: первые кинозалы откроются в марте 2018 года. Кинотеатры попали под запрет в стране в начале 1980-х под давлением исламских фундаменталистов, сообщила ВВС.

Еще в январе этого года муфтий Шейх Абдул аль-Шейх заявлял, что кинотеатры способствуют разврату и могут подорвать моральные устои в стране.

Однако вчера кронпринц Мухаммед бин Салман представил план социальных и экономических реформ в рамках концепции «Видение-2030», согласно которому власти ослабят давление на многие сферы жизни.

С 2018 года в Саудовской Аравии женщинам также разрешат водить машину и посещать спортивные мероприятия.

Королевская семья и религиозные институты Саудовской Аравии придерживаются крайне строгой трактовки суннитской версии ислама, известной как ваххабизм. В стране строго следят за соблюдением исламского кодекса поведения и одежды. Особенно жесткие ограничения для женщин.

Реформы продиктованы главным образом экономическими причинами.

Из-за низких цен на нефть страна ищет иные источники финансирования, один из них — индустрия развлечений.

Министр культуры и информации Аввад бин Салех заявил, что открытие кинотеатров станет катализатором для экономического роста: «Развивая сектор культуры, мы создаем новые рабочие места и возможности для торговли, а также увеличиваем варианты для развлечения в королевстве».

Выдача лицензий кинотеатрам уже началась.