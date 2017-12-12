19:49
-2
USD 69.75
EUR 82.26
RUB 1.18
Общество

Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии откроются кинотеатры

Фото GETTY IMAGES. Женщины в Саудовской Аравии на фестивале короткометражек в октябре 2017 года

Власти Саудовской Аравии заявили, что снимают 35-летний запрет на работу кинотеатров: первые кинозалы откроются в марте 2018 года. Кинотеатры попали под запрет в стране в начале 1980-х под давлением исламских фундаменталистов, сообщила ВВС.

Еще в январе этого года муфтий Шейх Абдул аль-Шейх заявлял, что кинотеатры способствуют разврату и могут подорвать моральные устои в стране.

Однако вчера кронпринц Мухаммед бин Салман представил план социальных и экономических реформ в рамках концепции «Видение-2030», согласно которому власти ослабят давление на многие сферы жизни.

С 2018 года в Саудовской Аравии женщинам также разрешат водить машину и посещать спортивные мероприятия.

Королевская семья и религиозные институты Саудовской Аравии придерживаются крайне строгой трактовки суннитской версии ислама, известной как ваххабизм. В стране строго следят за соблюдением исламского кодекса поведения и одежды. Особенно жесткие ограничения для женщин.

Реформы продиктованы главным образом экономическими причинами.

Из-за низких цен на нефть страна ищет иные источники финансирования, один из них — индустрия развлечений.

Министр культуры и информации Аввад бин Салех заявил, что открытие кинотеатров станет катализатором для экономического роста: «Развивая сектор культуры, мы создаем новые рабочие места и возможности для торговли, а также увеличиваем варианты для развлечения в королевстве».

Выдача лицензий кинотеатрам уже началась.
Ссылка:
просмотров: 58
Версия для печати
Материалы по теме
Женщины из «Исламского джихада» прошли строем и сожгли флаг США в Палестине
«Золотая тюрьма» для арестованных за коррупцию саудовских принцев
У арестованных принцев власти Саудовской Аравии конфискуют $800 миллиардов
Женщина как предмет декора. Высказывания мужчин Кыргызстана о слабом поле
Названы самые опасные для женщин мировые мегаполисы
Что творится на кыргызско-казахской границе
В КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
В Саудовской Аравии проверяют видео с женщиной в юбке
Бесплатный летний кинотеатр открылся в ботаническом саду Алматы
Чиновники пытаются вернуть в муниципальную собственность летний кинотеатр
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO