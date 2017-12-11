Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:
— о назначении Алымбека Орозбекова заместителем председателя Госкомитета промышленности; Подробнее
— о назначении Бакыт Тыналиевой председателем Высшей аттестационной комиссии КР; Подробнее
— о назначении Нурлана Атабаева зампредседателя Высшей аттестационной комиссии КР;
— о назначении Кубанычбека Кулматова председателем ГТС КР. Подробнее
Сообщает пресс-служба президента КР:
— Фарид Ниязов назначен руководителем аппарата президента Кыргызстана; Подробнее
— Алмазбек Усенов освобожден от занимаемой должности руководителя АП КР;
— Муса Джаманбаев назначен завсектором протокола отдела внешней политики АП КР;
— ратифицирован протокол к соглашению об урегулировании задолженности КР перед РФ. Подробнее
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