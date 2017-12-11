Лучшие фотографии природы. Лондонское королевское общество назвало победителей

Аэроснимок ледникового щита в Антарктике, похожего на гигантские кубики сахара, получил первую премию на фотоконкурсе Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Об этом сообщило ВВС.
На фотоконкурс прислали более 1100 работ в таких категориях, как астрономия, экология, поведение, геонаука и климатология.
Фотография «Ледяные кубики сахара», сделанная Питером Конвеем, объявлена победителем всего конкурса, а также победителем в категории «Наука о Земле и климатология». Фотографию сделали в 1995 году во время перелета над Антарктическим полуостровом.
На ней видны гигантские трещины, образовавшиеся в ледниковом щите, который движется одновременно в двух направлениях.
Фотография «Ожидание на мелководье» Нико де Бруйна получило первый приз в категории «Экология и наука об окружающей среде». На ней видно, как группа касаток неожиданно заплыла в небольшой залив на острове Марион близ Антарктиды, напугав стаю королевских пингвинов, которые в этот момент чистили перья в воде.
Ледяные иглы в атмосфере создали редкий оптический эффект, запечатленный Даниэлем Мичаликом. Фотография «Лунный прожектор, Южный полюс, Антарктида» заняла первое место в категории «Астрономия».
Победителем в категории «Поведение» стала Антония Дончила за фотографию белого медведя, смотрящего в воду на восточном побережье Гренландии.
Фото «Семья капель оливкового масла держится вместе», сделанная Эрве Элеттро, победила в категории микрофотографии.
«На носу корабля» Джузеппе Суария заняла второе место в категории «Наука о Земле и климатология». Фотография сделана за несколько минут до того, как с борта российского научно-исследовательского судна «Академик Трешников» спустили подводный аппарат дистанционного управления. Его направили под спускающийся в океан ледник Мерц, чтобы исследовать процесс таяния льдов.
Фотография Сусмиты Датта «Подкинуть скорпиона — бенгальская сизоворонка играет с добычей» в категории «Поведение» отдельно отмечена жюри.
Петр Хоралек также удостоился специальной похвалы жюри в категории «Астрономия» за фотографию неба над Паранальской обсерваторией в Чили.
За эту фотографию потока лавы из вулкана Килауэа на Гавайских островах Сабрина Келер заручилась специальным упоминанием жюри в категории «Наука о Земле и климатология».
Снимок солнечного затмения, сделанный в этом году Вейфэн Сюэ, получил вторую премию в категории «Астрономия».
Дэвид Костантини занял второе место в категории «Поведение» за фотографию полярных крачек, сделанную на Шпицбергене.
«Клещ Acari, попавший в паутину» Бернардо Сегура получил поощрительный приз в категории «Микроизображения».