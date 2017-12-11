Лучшие фотографии природы. Лондонское королевское общество назвало победителей

Аэроснимок ледникового щита в Антарктике, похожего на гигантские кубики сахара, получил первую премию на фотоконкурсе Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Об этом сообщило ВВС.

На фотоконкурс прислали более 1100 работ в таких категориях, как астрономия, экология, поведение, геонаука и климатология.

Фото PETER CONVEY/PA. «Ледяные кубики сахара»

Фотография «Ледяные кубики сахара», сделанная Питером Конвеем, объявлена победителем всего конкурса, а также победителем в категории «Наука о Земле и климатология». Фотографию сделали в 1995 году во время перелета над Антарктическим полуостровом.

На ней видны гигантские трещины, образовавшиеся в ледниковом щите, который движется одновременно в двух направлениях.

Фото NICO DE BRUYN/PA. «Ожидание на мелководье»

Фотография «Ожидание на мелководье» Нико де Бруйна получило первый приз в категории «Экология и наука об окружающей среде». На ней видно, как группа касаток неожиданно заплыла в небольшой залив на острове Марион близ Антарктиды, напугав стаю королевских пингвинов, которые в этот момент чистили перья в воде.

Фото DANIEL MICHALIK/PA. «Лунный прожектор, Южный полюс, Антарктида»

Ледяные иглы в атмосфере создали редкий оптический эффект, запечатленный Даниэлем Мичаликом. Фотография «Лунный прожектор, Южный полюс, Антарктида» заняла первое место в категории «Астрономия».

Фото ANTONIA DONCILA/PA. Белый медведь

Победителем в категории «Поведение» стала Антония Дончила за фотографию белого медведя, смотрящего в воду на восточном побережье Гренландии.

Фото HERVE ELETTRO/PA. «Семья капель оливкового масла держится вместе»

Фото «Семья капель оливкового масла держится вместе», сделанная Эрве Элеттро, победила в категории микрофотографии.

Фото GIUSEPPE SUARIA/PA. «На носу корабля»

«На носу корабля» Джузеппе Суария заняла второе место в категории «Наука о Земле и климатология». Фотография сделана за несколько минут до того, как с борта российского научно-исследовательского судна «Академик Трешников» спустили подводный аппарат дистанционного управления. Его направили под спускающийся в океан ледник Мерц, чтобы исследовать процесс таяния льдов.

Фото SUSMITA DATTA/PA. «Подкинуть скорпиона — бенгальская сизоворонка играет с добычей»

Фотография Сусмиты Датта «Подкинуть скорпиона — бенгальская сизоворонка играет с добычей» в категории «Поведение» отдельно отмечена жюри.

Фото PETR HORALEK/PA. Небо над обсерваторией Паранал в Чили

Петр Хоралек также удостоился специальной похвалы жюри в категории «Астрономия» за фотографию неба над Паранальской обсерваторией в Чили.

Фото SABRINA KOEHLER/PA. Вулкан Килауэа на Гавайских островах

За эту фотографию потока лавы из вулкана Килауэа на Гавайских островах Сабрина Келер заручилась специальным упоминанием жюри в категории «Наука о Земле и климатология».

Фото WEI-FENG XUE/PA. Солнечное затмение

Снимок солнечного затмения, сделанный в этом году Вейфэн Сюэ, получил вторую премию в категории «Астрономия».

Фото DAVID COSTANTINI/PA. Полярные крачки

Дэвид Костантини занял второе место в категории «Поведение» за фотографию полярных крачек, сделанную на Шпицбергене.

Фото BERNARDO SEGURA/PA. Клещ Acari, попавший в паутину

«Клещ Acari, попавший в паутину» Бернардо Сегура получил поощрительный приз в категории «Микроизображения».