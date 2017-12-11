Рост ОРВИ и гриппа в Кыргызстане ожидается во второй половине декабря

Специалисты прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом во второй половине декабря. В Кыргызстане за 48-ю неделю (с 27 ноября по 3 декабря) по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 10,3 процента за счет Бишкека и Оша. Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, постепенный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями наблюдается с октября 2017 года.

При этом зарегистрировано только 8 клинически подтвержденных

случаев гриппа в Нарыне.

По предварительным прогнозам, рост ОРВИ и гриппа ожидается со второй половины декабря. Сейчас эпидемиологическая ситуация по республике стабильная.