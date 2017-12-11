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Общество

Памирский тракт попал в пятерку красивейших трасс стран «Восточного блока»

По мнению издания The Calvert Journal, Памирский тракт входит в пятерку красивейших трасс стран «Восточного блока».

Название тракта «Крыша мира», возможно, относится к Тибету, но оно изначально появилось в 1838 году в описании памирского документального картографа Джона Вуда. Помимо самых высоких точек мира (Гиндукуш, Тянь-Шань и Гималаи), большая часть Памирского плато расположена в отдаленной и автономной провинции Горный Бадахшан в Таджикистане.

«Памирский тракт — единственная главная дорога, пробивающаяся через весь регион, проносится сквозь суровый ландшафт высотных пустынь, перевалов и долин от Сары-Таш в Кыргызстане до южной границы с Афганистаном и вплоть до Душанбе», — написало издание.

Фото chistoprudov.livejournal.com. Памирский тракт

В пятерку также вошли Трансфэгэрашское шоссе в Карпатах, трасса, проходящая по побережью Далмации и соединяющая Хорватию и Черногорию, Военно-Грузинская дорога, которая проходит через Главный Кавказский хребет, Чуйский тракт на Алтае.

The Calvert Journal — издание, выходящее на английском языке и посвященное современной культуре России, Восточной Европы и Средней Азии.
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