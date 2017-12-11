В Бишкеке объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление

Мэрия Бишкека объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление. Об этом сообщила ее пресс-служба.

По ее данным, заявки на участие принимаются районными администрациями мэрии столицы до 31 декабря.

В конкурсе могут принять участие административные районы мэрии Бишкека, министерства, административные ведомства, бюджетные учреждения, хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели.

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Конкурс проведут по нескольким номинациям. За лучшее новогоднее оформление общественного пространства (парки, скверы, дворы) предусмотрены награды в 60 тысяч сомов, за лучшее новогоднее оформление новостроек и зданий — 20 тысяч. За лучшее оформление коммерческих объектов торговли, услуг и общественного питания вручат дипломы.

По решению организаторов конкурса могут быть внесены изменения в номинации и установлены дополнительные призы. Подведет итоги городская комиссия.