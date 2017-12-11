В Бишкеке объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление

Мэрия Бишкека объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление. Об этом сообщила ее пресс-служба.
По ее данным, заявки на участие принимаются районными администрациями мэрии столицы до 31 декабря.
В конкурсе могут принять участие административные районы мэрии Бишкека, министерства, административные ведомства, бюджетные учреждения, хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели.
По решению организаторов конкурса могут быть внесены изменения в номинации и установлены дополнительные призы. Подведет итоги городская комиссия.