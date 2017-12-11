12:15
-6
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Общество

В Бишкеке объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление

Мэрия Бишкека объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление. Об этом сообщила ее пресс-служба.

По ее данным, заявки на участие принимаются районными администрациями мэрии столицы до 31 декабря.

В конкурсе могут принять участие административные районы мэрии Бишкека, министерства, административные ведомства, бюджетные учреждения, хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели.

Читайте по теме
Что приготовила мэрия Бишкека на новогодние праздники. Список мероприятий
Конкурс проведут по нескольким номинациям. За лучшее новогоднее оформление общественного пространства (парки, скверы, дворы) предусмотрены награды в 60 тысяч сомов, за лучшее новогоднее оформление новостроек и зданий — 20 тысяч. За лучшее оформление коммерческих объектов торговли, услуг и общественного питания вручат дипломы.

По решению организаторов конкурса могут быть внесены изменения в номинации и установлены дополнительные призы. Подведет итоги городская комиссия.
Ссылка:
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Что приготовила мэрия Бишкека на новогодние праздники. Список мероприятий
Огни на главной елке Кыргызстана зажгут 15 декабря
Группа «Адем» выступила в финале Asia’s Got Talent. Победителя выберут зрители
Родители жалуются: В столичной школе № 95 отменили новогоднюю елку
В Бишкеке устанавливают новогоднюю елку
Кыргызстанка борется за звание самой красивой азиатки России
Студентка проиграла спор в Twitter и неделю будет ходить в костюме елки
Определился состав жюри фестиваля «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»
Более 2,5 тысячи Санта-Клаусов на лыжах попали в Книгу рекордов Гиннесса
Оператора фильма «Кентавр» отметили на фестивале авторского кино в Сербии
Популярные новости
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!