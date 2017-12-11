Ош вошел в десятку рейтинга активности малых городов

Ош вошел в десятку в рейтинге международной активности среди малых городов всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). Об этом сообщил ТАСС.



По данным ОГМВ, для участия в исследовании поступило более 80 заявок, из которых к рейтингованию допущены 54.

В первую десятку рейтинга вошли Хабаровск, Пермь, Ставрополь, Казань, Ош, Челябинск, Волгоград, Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск.

В исследовании учитывались деловая активность городов, международная активность населения, международные организации и институты, международные мероприятия, инфраструктура.

В малом рейтинге среди городов-миллионников на первом месте оказалась Пермь, среди крупнейших городов (население до миллиона) — Хабаровск, среди крупных (до 500 тысяч человек) — Ставрополь, среди больших (до 250 тысяч) — Альметьевск, среди средних (до 100 тысяч) — Магадан, среди малых (до 50 тысяч) — Магас.

В рейтинге не участвовали крупные мировые столицы.

