Школам поручено незамедлительно передавать всю информацию о религиозных обрядах

Органы образования Кыргызстана обязаны содействовать искоренению такого негативного для общества явления, как ранние браки, отметили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве напомнили, что по Семейному кодексу брачный возраст устанавливается с 18 лет. При наличии уважительных причин его могут снизить не более чем на год.

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«Нарушение законодательства способствует общему падению уровня физического, интеллектуального и духовного развития учащихся и приводит к негативным последствиям (ухудшению общего состояния здоровья девочек, влияет на показатели материнской и детской смертности, приводит к падению успеваемости). Кроме того, это формирует у несовершеннолетних неверную систему ценностей, препятствует созданию нормальных крепких семей, формирует практику совершения незаконных религиозных обрядов», — подчеркнули в министерстве.

В целях недопущения распространения порочной практики ранних браков всем руководителям общеобразовательных организаций поручено не реже одного раза в учебной четверти проводить просветительскую работу среди учащихся 6-11 классов.

Не реже одного раза в учебное полугодие следует проводить тематические мероприятия (концерты, викторины, спортивные соревнования), посвященные пропаганде здорового образа жизни, в том числе в сфере репродуктивного здоровья.

Кроме того, директора школ обязаны обеспечить эффективное взаимодействие с органами внутренних дел и незамедлительно передавать им любую информацию, которая может указывать на совершение религиозного обряда.

А социальные педагоги должны систематически наблюдать за поведением девочек — учащихся 6-11 классов — для выявления любых признаков, указывающих на изменение семейного положения, и незамедлительно предоставлять данные наблюдений руководителю школы.

Ранее стало известно, что в Ноокатском районе Ошской области десятиклассница родила мертвого ребенка. Она продолжает учебу.