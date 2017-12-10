Как американка Катя Делгадо оказалась знатоком плова

Катя Делгадо родом из американского города Атланта. Она волонтер Корпуса мира. Последние полтора года преподает английский язык студентам университета имени И.Арабаева и ведет англоязычные клубы в библиотеке имени К.Баялинова.

У Кати очень интересная история знакомства с Кыргызстаном. Она узнала о нашей стране, когда поехала в Германию работать волонтером и попала в семью переселенцев из Центральной Азии. Ее немецкая семья вместо того, чтобы знакомить американку с европейской жизнью, все время рассказывала о Кыргызстане.

— Они еще в 1980-е переехали жить в Германию, но до сих пор скучают по Кыргызстану. Особенно их бабушки и дедушки.

Мы больше готовили блюда восточной кухни, чем немецкой, часто ели плов, манты. Они мне рассказывали о своей жизни в Кыргызстане, и у меня появилось желание приехать в эту страну.

Но в планах была еще Турция, поэтому после Германии я пожила в Стамбуле. Затем все-таки решила увидеть Кыргызстан.

— И Кыргызстан вас не разочаровал? Ваша немецкая семья вас не обманула?

— Нет. По крайней мере, у меня не было трудностей с местной кухней. Мой желудок был с ней знаком. Здесь я попала в семью из Баткенской области, так что теперь я знаток плова.

Какие-то турецкие и кыргызские обычаи похожи, язык тоже. Поэтому быстро привыкла. Да, еще немецкая семья была права: люди здесь гостеприимны и дружелюбны. В первый же месяц у меня появились друзья и знакомые. Сейчас я вообще все время по гостям.

— У вас хороший кыргызский. Как удалось быстро выучить язык?

— Я люблю изучать иностранные языки. Конечно, есть языки, которые мне не даются. Например, корейский. Его я изучала в университете. Но, съездив в Южную Корею, поняла, что совсем не понимаю этот язык.

Фото из личного архива Кати Делгадо. Озеро Сары-Челек

До приезда в Кыргызстан выучила несколько слов. В первый день в Бишкеке, когда я знакомилась со своей кыргызской семьей, моя местная мама не смогла вспомнить перевод слова «иногда». Спросила у своей дочери, та мне объясняет на английском: sometimes. Я ответила кыргызча: кээде. Все засмеялись и сказали, что, видимо, не они, а я их буду учить кыргызскому. Дома сейчас разговариваем на кыргызском, русском и английском.

— В каких местах Бишкека любите бывать?

— Мне очень нравится многоязычность города. Молодежь неплохо владеет английским. Это замечательно. Я уже знаю, где и на каком языке надо говорить. Например, в маршрутке — на кыргызском, с таксистами — на русском, а на рынке мне делают скидку за мой кыргызский.

Люблю бывать на бульваре Эркиндик и площади Ала-Тоо. Мне нравится оформление Ала-Тоо, особенно летом, когда с помощью освещения сделали чудесный флаг страны.

Я частенько бываю в театрах. Зимой обязательно 2-3 раза посещаю спектакли в театре оперы и балета. Очень хорошие артисты.

С друзьями часто бываем в Ала-Арче. Объездила Иссык-Куль, Джалал-Абад, Нарын, посетила озеро Кель-Суу.

Фото из личного архива Кати Делгадо. Горное озеро Кель-Суу

— Чего вам не хватает в Бишкеке?

— Во-первых, зимой не хватает солнца. Я же из Атланты. В прошлом году в Бишкеке зима началась в середине октября, и было очень холодно. Также скучаю по стряпне моего отца. Он очень вкусно готовит.

— Что вы изменили бы в Бишкеке?

— Думаю, Бишкек должен решить проблему с общественным транспортом. Университеты нуждаются в ремонте и хороших библиотеках. Все вузы должны быть такими, как АУЦА.

Фото из личного архива Кати Делгадо. Перевал Чапчыма, Чаткал

— Хотите еще вернуться в Кыргызстан?

— Да. Я через год уеду, какое-то время побуду в Торонто. Там работает дочь из моей кыргызской семьи. После Канады хочу вернуться сюда.