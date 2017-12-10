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Общество

Как американка Катя Делгадо оказалась знатоком плова

Фото из личного архива Кати Делгадо. Город Токмак, Бурана

Катя Делгадо родом из американского города Атланта. Она волонтер Корпуса мира. Последние полтора года преподает английский язык студентам университета имени И.Арабаева и ведет англоязычные клубы в библиотеке имени К.Баялинова.

У Кати очень интересная история знакомства с Кыргызстаном. Она узнала о нашей стране, когда поехала в Германию работать волонтером и попала в семью переселенцев из Центральной Азии. Ее немецкая семья вместо того, чтобы знакомить американку с европейской жизнью, все время рассказывала о Кыргызстане.

— Они еще в 1980-е переехали жить в Германию, но до сих пор скучают по Кыргызстану. Особенно их бабушки и дедушки.

Мы больше готовили блюда восточной кухни, чем немецкой, часто ели плов, манты. Они мне рассказывали о своей жизни в Кыргызстане, и у меня появилось желание приехать в эту страну.

Но в планах была еще Турция, поэтому после Германии я пожила в Стамбуле. Затем все-таки решила увидеть Кыргызстан.

— И Кыргызстан вас не разочаровал? Ваша немецкая семья вас не обманула?

— Нет. По крайней мере, у меня не было трудностей с местной кухней. Мой желудок был с ней знаком. Здесь я попала в семью из Баткенской области, так что теперь я знаток плова.

Какие-то турецкие и кыргызские обычаи похожи, язык тоже. Поэтому быстро привыкла. Да, еще немецкая семья была права: люди здесь гостеприимны и дружелюбны. В первый же месяц у меня появились друзья и знакомые. Сейчас я вообще все время по гостям.

— У вас хороший кыргызский. Как удалось быстро выучить язык?

— Я люблю изучать иностранные языки. Конечно, есть языки, которые мне не даются. Например, корейский. Его я изучала в университете. Но, съездив в Южную Корею, поняла, что совсем не понимаю этот язык.

Фото из личного архива Кати Делгадо. Озеро Сары-Челек

До приезда в Кыргызстан выучила несколько слов. В первый день в Бишкеке, когда я знакомилась со своей кыргызской семьей, моя местная мама не смогла вспомнить перевод слова «иногда». Спросила у своей дочери, та мне объясняет на английском: sometimes. Я ответила кыргызча: кээде. Все засмеялись и сказали, что, видимо, не они, а я их буду учить кыргызскому. Дома сейчас разговариваем на кыргызском, русском и английском.

— В каких местах Бишкека любите бывать?

— Мне очень нравится многоязычность города. Молодежь неплохо владеет английским. Это замечательно. Я уже знаю, где и на каком языке надо говорить. Например, в маршрутке — на кыргызском, с таксистами — на русском, а на рынке мне делают скидку за мой кыргызский.

Люблю бывать на бульваре Эркиндик и площади Ала-Тоо. Мне нравится оформление Ала-Тоо, особенно летом, когда с помощью освещения сделали чудесный флаг страны.

Я частенько бываю в театрах. Зимой обязательно 2-3 раза посещаю спектакли в театре оперы и балета. Очень хорошие артисты.

С друзьями часто бываем в Ала-Арче. Объездила Иссык-Куль, Джалал-Абад, Нарын, посетила озеро Кель-Суу.

Фото из личного архива Кати Делгадо. Горное озеро Кель-Суу

 Чего вам не хватает в Бишкеке?

— Во-первых, зимой не хватает солнца. Я же из Атланты. В прошлом году в Бишкеке зима началась в середине октября, и было очень холодно. Также скучаю по стряпне моего отца. Он очень вкусно готовит.

— Что вы изменили бы в Бишкеке?

— Думаю, Бишкек должен решить проблему с общественным транспортом. Университеты нуждаются в ремонте и хороших библиотеках. Все вузы должны быть такими, как АУЦА.

Фото из личного архива Кати Делгадо. Перевал Чапчыма, Чаткал

— Хотите еще вернуться в Кыргызстан?

— Да. Я через год уеду, какое-то время побуду в Торонто. Там работает дочь из моей кыргызской семьи. После Канады хочу вернуться сюда.
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