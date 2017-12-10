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Общество

Неделя-24. Что вы могли пропустить

Ситуация на кыргызско-казахской границе начала приходить в норму: в течение недели на КПП практически исчезли очереди грузовиков. Это стало итогом подписания между странами дорожной карты, которая включает 50 пунктов и 8 разделов и касается всех аспектов взаимодействия двух государств.

В Кыргызстане появился первый депутат-чиновник. Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Аскарбека Шадиева на должность первого вице-премьер-министра. Он является нардепом от фракции «Бир Бол» и первым парламентарием, который сохранит депутатский мандат при переходе на госслужбу. Это отныне позволяет Конституция Кыргызстана.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Премьер-министр разменял сотню

Фото из Интернета. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков

На этой неделе исполнилось сто дней с момента назначения премьер-министром Кыргызстана молодого и амбициозного Сапара Исакова. За три с половиной месяца случилось много — от расторжения договора с Liglass Trading до проблем на кыргызско-казахской границе. ИА «24.kg» предлагает топ-10 событий, которыми успел запомниться тридцатый по счету глава правительства страны.

Насилие над маленькими кыргызстанцами

Случай жестокого обращения отца со своим сыном, которому едва исполнилось два с половиной года, вновь взбудоражил общество. Бурная реакция в социальных сетях заставила правоохранительные органы оперативно реагировать. Мужчину нашли, уволили с работы и на два месяца заключили в СИЗО. К сожалению, такие факты в Кыргызстане не редки. Подробнее — в обзоре ИА «24.kg».

В продолжение темы мы решили выяснить, как распознать признаки издевательства над детьми, что делать и куда идти, если вдруг ваш ребенок подвергся насилию. В этом нам помогла клинический психолог ОФ «Центр укрепления семьи «Данакер» Перизат Асылбаева. Она рассказала ИА «24.kg» о видах насилия и о том, нужно ли вмешиваться в чужую семью, где плачут дети.

Как подкапываются под пастбища

Фото из Интернета. Животноводство — одна из самых главных отраслей Кыргызстана. А его основа — хорошие пастбища

В Кыргызстане хотят разрешить разработку месторождений на пастбищах. Точнее, полезные ископаемые там и раньше добывали, но процедура перевода земель из одной категории в другую была сложной. Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования упрощает жизнь инвесторам и усложняет участь животноводов. Подробнее — в материале «Пастбища Кыргызстана. Зачем их хотят отдать под разработку месторождений».

Самбист в чепчике и секреты от чемпиона

Фото ИА «24.kg». Чемпион мира, Азии и Азиатских игр Раимкул уулу Бекназар в гостях у ИА «24.kg»

В 2017-м в Кыргызстане появилась спортивная суперзвезда — Раимкул уулу Бекназар. С июня по ноябрь он выиграл чемпионат Азии, Азиатские игры и чемпионат мира. Ныне претендует на звание лучшего самбиста года на планете. Параллельно строит карьеру медика — работает в одной из ошских клиник зубным техником. О стремительном пути к спортивной вершине и о любимой профессии чемпион рассказал ИА «24.kg».

В Кыргызстане много титулованных спортсменов, однако звездами являются далеко не все из них. Молодой борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в полной мере подходит под это определение. Благодаря яркому, техничному и эмоциональному стилю борьбы он за пару лет влюбил в себя десятки тысяч болельщиков. В интервью ИА «24.kg» он рассказал о первых шагах в спорте, конкуренции в сборной Кыргызстана и отношении к своей популярности.

Монголка, которая жалеет бишкекских девушек на каблуках

Фото из личного архива Элбегзаяа Батжаргал. Разговор с дехканином

Гражданка Монголии Элбегзаяа Батжаргал приехала в Кыргызстан в 2010 году для работы в Университете Центральной Азии. Прекрасно владеет русским языком, обзавелась множеством друзей и очень любит горы. Журналист ИА «24.kg» побеседовал с «наследницей Чингисхана» о ее впечатлениях от нашей страны.

Что читают на досуге народные артисты

У народного артиста Кыргызстана, композитора, ректора Национальной консерватории Муратбека Бегалиева богатая библиотека. Маэстро почти каждый день находит время для чтения. Если нет новых книг, он перечитывает произведения любимых классиков. Он поделился с читателями своим любимым «Топ-5 книг».
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