В некоторых районах Бишкека и Чуйской области не будет газа. Об этом сообщило ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По данным компании, в связи с ремонтом прекратится подача природного газа в следующих районах:

— с 11 по 12 декабря: село Сокулук, улицы Мичурина, 8 Марта, Ленинградская;

— с 11 по 15 декабря: жилмассив «Ала-Тоо» в селе Новопавловка;

— с 11 по 15 декабря: Бишкек, в районах, ограниченных проспектом Чуй, улицами Ибраимова, Московской и Акиева, а также проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева, Туголбай Ата и Шопокова;

— с 12 по 13 декабря: село Ленинское, улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Интернациональная, Заречная, Набережная, переулок Северный;

— с 12 по 13 декабря: Кант, улица Ленинградская;

— с 13 по 14 декабря: Бишкек, улица Абдрахманова, 9/1, блоки 1, 2.

Работы проводят с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.