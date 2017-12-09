12:03
-2
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Общество

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области не будет газа. Об этом сообщило ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По данным компании, в связи с ремонтом прекратится подача природного газа в следующих районах:

— с 11 по 12 декабря: село Сокулук, улицы Мичурина, 8 Марта, Ленинградская;

— с 11 по 15 декабря: жилмассив «Ала-Тоо» в селе Новопавловка;

— с 11 по 15 декабря: Бишкек, в районах, ограниченных проспектом Чуй, улицами Ибраимова, Московской и Акиева, а также проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева, Туголбай Ата и Шопокова;

— с 12 по 13 декабря: село Ленинское, улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Интернациональная, Заречная, Набережная, переулок Северный;

— с 12 по 13 декабря: Кант, улица Ленинградская;

— с 13 по 14 декабря: Бишкек, улица Абдрахманова, 9/1, блоки 1, 2.

Работы проводят с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.
Ссылка:
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Похищают ли детей в Бишкеке? Отвечает милиция
Сообщить об отключении света в Бишкеке теперь можно по WhatsApp
Осторожно, ботулизм! Будьте внимательны перед праздниками
У здания Верховного суда в Бишкеке соберутся на митинг недовольные
Скоро праздник. Бишкек начали украшать к Новому году
Протест услышан. К митингующим жителям микрорайона № 4 вышли чиновники
Бишкекчане протестуют против строительства медцентра и паркинга в микрорайоне № 4
Прием в бишкекские детсады прекратили до января 2018 года
В Бишкеке хотят выпускать ценные бумаги для покупки автобусов
В некоторых районах Бишкека 12 дней не будет газа
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг