Кыргызстан попал в топ-15 стран по числу поездок в Россию в 2017 году

Кыргызстан попал в топ-15 стран по числу поездок граждан в Россию в 2017 году. Агентство ТурСтат проанализировало статистику въездного туризма в РФ за 9 месяцев и составило рейтинг стран.
Въездной туризм в Россию растет во многом за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии.
Лидерами по посещению стали Китай (1,24 миллиона турпоездок), Южная Корея (206 тысяч) и Япония (84 тысячи поездок).
Число турпоездок в Россию из стран Западной Европы выросло в Германии, Франции, Нидерландах, Австрии, Норвегии и Бельгии. Кыргызстан с 294 тысячами занял 15-е место.
Самые популярные страны по числу поездок в Россию:
1. Украина — 6,64 тысячи;
2. Казахстан — 2,675 тысячи;
3. Китай — 1,243 тысячи;
4. Финляндия — 781 тысяча;
5. Азербайджан — 655 тысяч;
6. Польша — 556 тысяч;
7. Германия — 500 тысяч;
8. Армения — 442 тысячи;
9. Молдова — 396 тысяч;
10. Узбекистан — 375 тысяч;
11. Абхазия — 321 тысяча;
12. Эстония — 310 тысяч;
13. Таджикистан — 303 тысячи;
14. Монголия — 301 тысяча;
15. Кыргызстан — 294 тысячи.