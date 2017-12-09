14:02
-2
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Общество

Кыргызстан попал в топ-15 стран по числу поездок в Россию в 2017 году

Кыргызстан попал в топ-15 стран по числу поездок граждан в Россию в 2017 году. Агентство ТурСтат проанализировало статистику въездного туризма в РФ за 9 месяцев и составило рейтинг стран.

Въездной туризм в Россию растет во многом за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии.

Лидерами по посещению стали Китай (1,24 миллиона турпоездок), Южная Корея (206 тысяч) и Япония (84 тысячи поездок).

Число турпоездок в Россию из стран Западной Европы выросло в Германии, Франции, Нидерландах, Австрии, Норвегии и Бельгии. Кыргызстан с 294 тысячами занял 15-е место.

Самые популярные страны по числу поездок в Россию:

1. Украина — 6,64 тысячи;

2. Казахстан — 2,675 тысячи;

3. Китай — 1,243 тысячи;

4. Финляндия — 781 тысяча;

5. Азербайджан — 655 тысяч;

6. Польша — 556 тысяч;

7. Германия — 500 тысяч;

8. Армения — 442 тысячи;

9. Молдова — 396 тысяч;

10. Узбекистан — 375 тысяч;

11. Абхазия — 321 тысяча;

12. Эстония — 310 тысяч;

13. Таджикистан — 303 тысячи;

14. Монголия — 301 тысяча;

15. Кыргызстан — 294 тысячи.
Ссылка:
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Из России за неделю вернули 76,3 тонны продукции из Кыргызстана и Казахстана
Всемирный банк выделит Кыргызстану грант на $450 тысяч
Кыргызстанка борется за звание самой красивой азиатки России
Постановление о платных дорогах в Кыргызстане на подписи у премьер-министра
Потомков участников ВОВ призывают создать «Сталинградский дневник Кыргызстана»
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Шестилетнюю россиянку признали «самой красивой девочкой в мире»
Россияне рассказали, кому из президентов СНГ доверяют больше всего
Десять религиозных учебных заведений за рубежом, рекомендуемых кыргызстанцам
Кыргызстанцы едут на даваат в Бангладеш и Индию и оставляют там детей
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг