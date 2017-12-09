Кыргызстан попал в топ-15 стран по числу поездок в Россию в 2017 году

Кыргызстан попал в топ-15 стран по числу поездок граждан в Россию в 2017 году. Агентство ТурСтат проанализировало статистику въездного туризма в РФ за 9 месяцев и составило рейтинг стран.

Въездной туризм в Россию растет во многом за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии.

Лидерами по посещению стали Китай (1,24 миллиона турпоездок), Южная Корея (206 тысяч) и Япония (84 тысячи поездок).

Число турпоездок в Россию из стран Западной Европы выросло в Германии, Франции, Нидерландах, Австрии, Норвегии и Бельгии. Кыргызстан с 294 тысячами занял 15-е место.

Самые популярные страны по числу поездок в Россию:

1. Украина — 6,64 тысячи;

2. Казахстан — 2,675 тысячи;

3. Китай — 1,243 тысячи;

4. Финляндия — 781 тысяча;

5. Азербайджан — 655 тысяч;

6. Польша — 556 тысяч;

7. Германия — 500 тысяч;

8. Армения — 442 тысячи;

9. Молдова — 396 тысяч;

10. Узбекистан — 375 тысяч;

11. Абхазия — 321 тысяча;

12. Эстония — 310 тысяч;

13. Таджикистан — 303 тысячи;

14. Монголия — 301 тысяча;

15. Кыргызстан — 294 тысячи.