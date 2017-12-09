Похищают ли детей в Бишкеке? Отвечает милиция

«Распространяемая информация о якобы похищении детей не соответствует действительности и является полной выдумкой безответственных граждан», — сообщил сотрудник пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев.

По его словам, подразделения органов внутренних дел по столице провели проверочные и профилактические мероприятия в связи с распространяемыми в мессенджере WhatsApp и соцсетях сообщениями.

«Факт не подтвердился, также не было зарегистрировано фактов о пропаже. Проверку проводили совместно с педагогами столичных средних общеобразовательных школ. Подробности представит чуть позже пресс-служба ГУВД Бишкека», — написал Эрнис Осмонбаев.

Отметим, что в WhatsApp бишкекские пользователи рассылают друг другу аудиосообщения о попытке похищения учеников школ, расположенных в микрорайоне «Аламедин-1» и селе Лебединовке.