Обещания исполнены. Кара-Балта дождалась природного газа

Сегодня на карте Кыргызстана появился еще один газифицированный город. Голубое топливо подали жителям города Кара-Балты. Они ждали этого события более 15 лет.

Долгие годы половина жителей Кара-Балты готовила еду на электрических плитках или покупала газ в баллонах. А все потому, что в советское время газификация до верхней части города не дошла. В некоторых домах стояли большие бочки с газом, которые периодически заправляли топливом. Но централизованный газопровод людям так и не провели.

С обретением независимости ушло и это благо. Газ в бочки заправлять перестали. А в квартирах карабалтинцев от былого блага остались лишь воспоминания в виде труб.

«Сколько уже раз нам газ обещали провести. Как только были выборы, так приходили разные кандидаты и партии и говорили, что вот как только они выиграют, так сразу и газ появится. Да только после выборов о нас снова забывали. Мы уже даже шутить начали, что раз обещают газ, то скоро очередные выборы», — рассказали местные жители.

Несколько лет назад о том, что город полностью газифицируют, заговорили вновь. Связано это было с инвестиционной программой компании «Газпром». Владелец всей газотранспортной системы пообещал, что к 2030 году будет газифицировано 60 процентов территории республики. Тогда же составили план, по которому газ в Кара-Балту должны были провести до конца 2017 года.

Думаете, кто-то поверил в это? Нет. Те, кто живет в частном секторе, сами скидывались по 20-30 тысяч сомов на проведение газа. Но в июне 2017 года на улицах города появились сотрудники «Газпрома», начали что-то замерять, считать, копать траншеи и протягивать трубы. Для газоснабжения города построили и ввели в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт и внутридворовые газопроводы.

Татьяна Лосева, одна из жительниц, которая поверила газпромовцам и стала первым абонентом компании: «До этого времени мы пользовались газовым баллоном. Это создавало массу неудобств: занимало много места, постоянно приходилось заправлять баллоны. Мы уже третий день пользуемся природным газом, это очень удобно и комфортно. Спасибо компании «Газпром Кыргызстан» за то, что сделали такой подарок к Новому году!»

«Общая стоимость работ по проектированию и строительству газораспределительных газопроводов протяженностью 40 километров составила 89 миллионов сомов. Газ провели на более 20 улиц. Теперь порядка 15,5 тысячи жителей города получили доступ к экологически чистому топливу», — рассказал советник генерального директора компании «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

В свою очередь мэр города Данияр Шабданов отметил, что для города пуск газа — большое событие. Важным для карабалтинцев является то, что «Газпром» обнулил ряд работ, чтобы сделать подключение более доступным. Кроме того, можно взять кредит на покупку газового котла и подключение газа в банке «Бай Тушум» и вернуть до 20 процентов от стоимости кредита.

Напомним, что «Газпром Кыргызстан» ведет активную работу по подключению к природному топливу жилмассивов столицы и городов Чуйской области. Только за последние две недели газ подали в жилмассив «Кара-Джигач» и село Ленинское.