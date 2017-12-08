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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление о внесении изменения в постановление «О вопросах Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики».

Сообщает пресс-служба президента КР:

— внесены изменения в Закон «О бухгалтерском учете»;
— подписал Закон о ратификации соглашения между правительством КР и ООН по промышленному развитию об урегулировании задолженности по невыплаченным начисленным взносам;
— подписан закон о ратификации соглашения о порядке добровольного согласования странами ЕАЭС с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров.

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