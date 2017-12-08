На сохранение биоразнообразия Тянь-Шаня выделили $4 миллиона

Глобальный экологический фонд выделил $4 миллиона на сохранение биоразнообразия и связанных с ним земельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ПРООН.

Уникальные экосистемы и биоразнообразие Западного Тянь-Шаня из-за некачественного управления лесными и земельными ресурсами находятся под угрозой. Более 2,5 тысячи видов растений (из них 12 процентов — эндемики, 54 — краснокнижные виды), более 400 видов позвоночных (из них 27 краснокнижных, включая снежного барса) на грани исчезновения.

Западный Тянь-Шань является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из 34 глобальных горячих точек биоразнообразия, находящихся под серьезной угрозой исчезновения видов из-за потери среды обитания, изменения климата.

«Интенсивное, неконтролируемое использование сельскохозяйственных пастбищных земель сокращает площадь лугов и лесов Западного Тянь-Шаня. Более 60 процентов пастбищ в Западном Тянь-Шане страдают от эрозии. Это отрицательно сказывается на численности диких копытных, которые конкурируют за пастбища с домашними животными. Сокращение численности диких копытных сокращает кормовую базу для снежного барса, ставя под угрозу его выживание», — пояснили в ПРООН.

ГЭФ и ПРООН финансируют пятилетний проект, направленный на продвижение ландшафтного подхода для сохранения биоразнообразия через оптимизацию управления лесными и земельными ресурсами, создание альтернативных источников дохода местных сообществ.