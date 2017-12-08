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Общество

Назван самый богатый видеоблогер в мире. Он заработал почти $17 миллионов

Самым богатым видеоблогером мира в 2017 году стал 26-летний Даниэль Миддлтон, который ведет игровой канал DanTDM. Об этом со ссылкой на Forbes сообщила Lenta.ru.

За год Миддлтон заработал $16,5 миллиона при 17 миллионах подписчиков. Это самый высокий результат за последние два года.

Он, кстати, входит в Книгу рекордов Гиннесса как основатель посвященного Minecraft видеоканала, имеющего больше всего просмотров.

Профессиональный геймер также часто выступает перед своими фанатами вживую: билеты на его выступления пользуются огромным спросом и раскупаются мгновенно. А вот и одно из видео самого богатого блоггера-2017.

На втором месте среди богатейших видеоблогеров Эван Фонг (канал VanossGaming), заработавший $15,5 миллиона, третьей оказалась комедийная группа Dude Perfect, чей годовой доход составил $14 миллионов. В пятерку YouTube-богачей также вошли геймер Марк Фишбах и звезда YouTube и Vine актер Логан Пол.

Лидер предыдущих двух лет Феликс Чельберг (канал PewDiePie) в 2017-м стал лишь шестым, заработав $12 миллионов.

В 2016 году он заявил о завершении карьеры, однако снимать для YouTube продолжил. А в 2017-м PewDiePie оказался в центре нескольких скандалов. В частности, блогера обвинили в расизме из-за слова «нигер», произнесенного им во время стрима по видеоигре PlayerUnknown’s Battlegrounds.

В том же году Чельберг заставил двух индийцев нарисовать для ролика плакат с надписью Death To All Jews («Смерть всем евреям»). После этого случая компания Disney расторгла отношения с блогером.
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