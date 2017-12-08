Бывшей «Мисс Турции» грозит тюремный срок за сообщение в Twitter

Государственное обвинение требует тюремного заключения для Ытыр Эсен, которая лишилась титула «Мисс Турция-2017» из-за записи в Twitter о госперевороте. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, 18-летняя студентка педагогического факультета Стамбульского университета и модель Ытыр Эсен обвиняется в «публичном оскорблении части общества на основе социальных, классовых, расовых, религиозных, сектантских, гендерных или региональных различий».

Девушка опубликовала в сети микроблогов твит, в котором сообщила о начавшейся у нее менструации и заявила, что ее кровь «прибавилась к крови героев» неудавшегося переворота в 2016 году.

В ходе расследования Ытыр Эсен признала, что запись сделала она сама, однако отрицает наличие какого-либо желания оскорбить кого бы то ни было.

Если ее признают виновной, ей грозит до года тюремного заключения.

Попытка военного переворота в Турции совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена.