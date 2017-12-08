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Общество

В суде объяснили, почему педофил получил условный срок

В суде Джалал-Абадской области ИА «24.kg» объяснили, почему учитель, обвиняемый в растлении семилетней девочки, получил условный срок.

По данным судебной инстанции, приговор городского суда Кара-Куля о развратных действиях в отношении ребенка вступил в силу, так как не обжалован ни прокуратурой, ни потерпевшей стороной.

Более того, при рассмотрении дела в суд от законного представителя первоклассницы поступило встречное заявление с просьбой освободить подсудимого от уголовной ответственности. Поэтому обвиняемого и приговорили лишь к условному сроку. 

Отметим, летом с заявлением в милицию Кара-Куля обратилась 58-летняя горожанка. Она указала, что 21 июля местный житель совратил ее несовершеннолетнюю внучку. По подозрению задержали 45-летнего мужчину, учителя местной школы. 

Следствие установило, что мужчина, пообещав девочке деньги, заманил ее в подвал строящегося дома и стал приставать к ней. По словам пострадавшей, обвиняемый положил ее на пол и пытался изнасиловать. 

Мужчину задержали. Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила у девочки признаков насилия и телесных повреждений.
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