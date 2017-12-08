Американец героически бросился в огонь ради кролика

Американец спас кролика во время лесных пожаров в Калифорнии и стал героем социальных сетей. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NBC News.

Witnesses saw this man pull over and rescue a rabbit from the LA wildfires. pic.twitter.com/v9EYpcmK9M — NBC News (@NBCNews) 7 декабря 2017 г.

По данным Lenta.ru, мужчина вышел из машины и подбежал к обочине. Поймать проворного кролика сразу не удалось, в итоге мужчина все же смог схватить его и прижал к себе. Давать интервью снимавшему его человеку спаситель животного отказался.

Пожар «Томас», из которого мужчина спас кролика, считается самым сильным из лесных пожаров в Калифорнии. Интернет-пользователи сравнили его с преисподней. В округе Вентура штата объявлен режим ЧС, около 38 тысяч человек получили рекомендации покинуть свои дома. Более 27 тысяч уже эвакуированы.