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Общество

Американец героически бросился в огонь ради кролика

Американец спас кролика во время лесных пожаров в Калифорнии и стал героем социальных сетей. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NBC News.

По данным Lenta.ru, мужчина вышел из машины и подбежал к обочине. Поймать проворного кролика сразу не удалось, в итоге мужчина все же смог схватить его и прижал к себе. Давать интервью снимавшему его человеку спаситель животного отказался.

Пожар «Томас», из которого мужчина спас кролика, считается самым сильным из лесных пожаров в Калифорнии. Интернет-пользователи сравнили его с преисподней. В округе Вентура штата объявлен режим ЧС, около 38 тысяч человек получили рекомендации покинуть свои дома. Более 27 тысяч уже эвакуированы.
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