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Общество

Тигры из китайского зоопарка сбили и уничтожили дрон

Тигр из зоопарка Чунцина сбил и разломал дрон, запущенный в его вольер местным фотографом. Об этом со ссылкой на Daily Mail сообщил портал Life.ru.

Уничтоженный хищником беспилотник стоил 10 тысяч юаней.

По сообщению агентства, фотограф пытался сделать снимки тигров и львов с воздуха, но недооценил прыгучесть хищников. Когда беспилотник снизился, один из тигров неожиданно сделал трехметровый прыжок и сбил его лапой.

Необычной добычей заинтересовались и другие жители вольера: тигры и львы били по дрону когтями, пока он не задымился.
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