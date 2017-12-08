Тигры из китайского зоопарка сбили и уничтожили дрон

Тигр из зоопарка Чунцина сбил и разломал дрон, запущенный в его вольер местным фотографом. Об этом со ссылкой на Daily Mail сообщил портал Life.ru.

Уничтоженный хищником беспилотник стоил 10 тысяч юаней.

По сообщению агентства, фотограф пытался сделать снимки тигров и львов с воздуха, но недооценил прыгучесть хищников. Когда беспилотник снизился, один из тигров неожиданно сделал трехметровый прыжок и сбил его лапой.

Необычной добычей заинтересовались и другие жители вольера: тигры и львы били по дрону когтями, пока он не задымился.